Авиакомпания «Победа» возобновляет полеты в Краснодар

Авиакомпания «Победа» возобновит регулярные рейсы из Москвы в Краснодар с 19 сентября. Первый самолет отправится из аэропорта Внуково, сообщила пресс-служба компании.

О намерении запустить маршрут в Краснодар также заявила авиакомпания S7 Airlines. Дата начала перевозок пока не определена.

Минтранс сообщил о восстановлении работы краснодарского аэропорта с 11 сентября. В Росавиации уточнили условия функционирования воздушной гавани: гражданские суда могут выполнять полеты ежедневно с 09:00 до 19:00 мск при ограничении не более пяти взлетно-посадочных операций в час.

Алина Зорина