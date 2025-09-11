Таксисты готовятся к возобновлению поездок из открывшегося аэропорта Краснодара

Кубанские таксисты готовятся к возобновлению перевозок пассажиров из аэропорта Краснодара, который продолжит работу после 3,5-летнего перерыва. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал краснодарского таксопарка Александр Шапран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено автором Фото: предоставлено автором

«Есть огромное количество водителей, которые кормились от аэропорта. Когда он закрылся, кто-то на вокзал переместился, кто-то в Сочи уехал. Они перевозят, в основном, по межгороду: в Майкоп, в Анапу и так далее. И это не только краснодарские водители, но и с других городов, которые приезжали, забирали, увозили, привозили. Сегодня объявили об открытии краснодарского аэропорта, и, уже точно они начали готовиться. Мы тоже сейчас обсуждаем открытие аэропорта», – рассказал он «Ъ-Кубань».

Аэропорт Краснодара с конца февраля 2022 года в связи с началом СВО приостановил прием самолеты в целях безопасности. В четверг Росавиация объявила о возобновлении работы воздушной гавани. По информации Минтранса РФ, межведомственная рабочая группа на базе Росавиации проработала вопросы обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Специалисты Госкорпорации по организации воздушного движения подтвердили возможность полетов в столицу Кубани.

По данным Минтранса, все это время аэропорт поддерживал высокую степень готовности для возобновления работы. Сейчас оба терминала, аэродром и спецтехника полностью готовы к работе. Летом минувшего года здесь построили дополнительную рулежную дорожку и отремонтировали привокзальную площадь.

Первый рейс авиагавань Краснодара должна принять уже 17 сентября. Это будет борт из Москвы. Его выполнит авиакомпания «Аэрофлот».

Михаил Волкодав