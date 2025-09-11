В Новороссийске из-за аварии без воды временно остались 1,8 тысяч человек

В Новороссийске в связи с аварийно-восстановительными работами на трубопроводе на пересечении ул. Видова и Тобольской с 14:00 выполнено техническое отключение подачи воды. Без водоснабжения временно остались 1,8 тыс. жителей, сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал».

На время работ будет организован подвоз воды автоцистернами по заявкам населения. По окончанию работ водоснабжение будет восстановлено, в связи с чем чрезвычайная ситуация не прогнозируется.