S7 Airlines планирует запустить рейсы в Краснодар
Авиакомпания S7 Airlines рассматривает возможность запуска рейсов в краснодарский аэропорт. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика агентства.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
«О дате начала полетов сообщим дополнительно после получения соответствующего согласования», — говорится в заявлении компании.
Краснодарский аэропорт возобновил обслуживание воздушных судов 11 сентября в 09:00 мск. Авиагавань не принимала самолеты с конца февраля 2022 года из соображений безопасности.
В течение всего периода временных ограничений аэропорт Краснодара сохранял высокую степень готовности к возобновлению деятельности. Штат сотрудников аэропорта был укомплектован на протяжении всего времени простоя.