S7 Airlines планирует запустить рейсы в Краснодар

Авиакомпания S7 Airlines рассматривает возможность запуска рейсов в краснодарский аэропорт. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика агентства.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«О дате начала полетов сообщим дополнительно после получения соответствующего согласования», — говорится в заявлении компании.

Краснодарский аэропорт возобновил обслуживание воздушных судов 11 сентября в 09:00 мск. Авиагавань не принимала самолеты с конца февраля 2022 года из соображений безопасности.

В течение всего периода временных ограничений аэропорт Краснодара сохранял высокую степень готовности к возобновлению деятельности. Штат сотрудников аэропорта был укомплектован на протяжении всего времени простоя.

Алина Зорина