СКР проверит перевод участков ИЖС в парковую зону в Новороссийске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль нарушения прав владельцев земельных участков в Новороссийске. Поводом стало видеообращение в социальных сетях, сообщает информационный центр ведомства.

Жители ул. Сейнерной заявили, что новый генплан города изменил статус их земли. Участки для индивидуального жилищного строительства теперь относятся к зоне парков и озеленения.

По словам граждан, решение приняли без учета их мнения. Владельцы, строившие дома на ипотечные средства, не могут завершить работы. Собственникам отказывают в постановке объектов на кадастровый учет и присвоении адресов.

Следственное управление СК по Краснодарскому краю проводит процессуальную проверку. На обращение жителей ответила замглавы Новороссийска Екатерина Степаненко. По ее словам, документ прошел все согласования с федеральными, региональными и муниципальными органами. Городская дума утвердила генплан 13 ноября 2024 года.

Анна Гречко