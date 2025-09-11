На ремонт сочинской гимназии выделили 134 млн рублей

Капитальный ремонт гимназии №6 в Сочи выполнен на 33%. Учреждение участвует в проекте «Все лучшее детям» национальной программы «Молодежь и дети», сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

На объекте завершили демонтажные работы, и строители начали обустраивать фасад и крышу, устанавливать окна и возводить перегородки из газобетона. На площадке ежедневно работают более 40 специалистов.

Жители города через QR-коды на информационных табличках спрашивали, достаточно ли рабочих для соблюдения графика.

Исполняющая обязанности директора департамента строительства администрации Сочи Алина Головчанская отметила, что подрядная организация выполняет ремонт быстро, а муниципальный контракт четко установил срок завершения работ — ноябрь. Она также добавила, что власти учитывают пожелания местных жителей, и по их просьбе ввели час тишины в обеденное время во время сноса.

Здание по улице Абрикосовой, 23 было построено в 1988 году, и капитальный ремонт проводится впервые за 37 лет. На эти цели из бюджетов трех уровней выделили более 134 млн руб.

Мария Удовик