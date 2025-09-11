Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Аэрофлот» восстановит международные рейсы из Краснодара к концу сентября

«Аэрофлот» планирует восстановить международную программу полетов из Краснодара к концу сентября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генерального директора авиакомпании.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В сентябре перевозчик может запустить прямые рейсы в Краснодар из Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Уфы, Казани и Новосибирска, отметил руководитель компании.

Краснодарский аэропорт открыт для обслуживания рейсов с 09:00 московского времени 11 сентября, сообщили в Министерстве транспорта РФ.

Воздушная гавань не обслуживала самолеты с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности. На протяжении всего периода временных ограничений аэропорт поддерживал высокую степень готовности для возобновления деятельности, подчеркнули в ведомстве. Также в аэропорту укомплектован штат персонала.

Мария Удовик

