Союзники Польши пообещали ей Patriot и истребители после инцидента с дронами

Польша запросила у союзников дополнительные средства ПВО после инцидента с беспилотниками, попавшими в воздушное пространство республики. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, Лондон может поставить Варшаве до шести истребителей Typhoon. Минобороны Чехии заявило о готовности направить три вертолета и 150 военнослужащих. Швеция анонсировала поставку средств ПВО и авиации. Нидерланды предоставят Варшаве зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Ночью 10 сентября вооруженные силы Польши поднимали авиацию для перехвата беспилотников. По версии польской стороны, БПЛА были российскими. В Минобороны РФ это не подтвердили и заявили, что поражение объектов на территории Польши не планировалось. При этом российское ведомство заявило о готовности к консультациям с польскими коллегами по данной теме.

По запросу Польши страны НАТО применили 4-ю статью Североатлантического договора. Она предполагает консультации стран-участниц НАТО, если один из членов объединения сообщает о нарушении территориальной целостности или угрозе своей безопасности.

Подробнее — в материале «Ъ» «Неопознанные прилетающие объекты».