Jaecoo J7 возглавил рейтинг популярных авто за 3 млн рублей на Кубани

Лидером среди новых автомобилей стоимостью от 3 до 5 млн руб. в Краснодарском крае стал китайский кроссовер Jaecoo J7 со средней ценой 3,3 млн руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в сервисе «Авто.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: drom.ru Фото: drom.ru

Исследование показало, что средняя стоимость новой иномарки в 2025 году стабильно держится выше 3,5 млн руб. Эксперты проанализировали интересы пользователей платформы в регионе и выявили, что на протяжении всего года свыше 45% предложений о продаже новых машин иностранных брендов приходится на категорию от 3 до 5 млн руб.

К концу августа доля сегмента превысила 47%. Структура предложений полностью состоит из китайских кроссоверов, значительная часть которых произведена в 2024 году.

Среди наиболее популярных моделей в указанном ценовом диапазоне пользователи интересовались также JETOUR T2, Geely Monjaro, Haval Dargo и Chery Tiggo 7 Pro Max. Средняя стоимость иномарок колеблется от 3,1 до 4,8 млн руб.

Анна Гречко