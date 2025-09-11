В Сочи откроют мультстудию для детей с ОВЗ

В Сочи на базе инклюзивного семейно-досугового центра «Особое детство» откроется мультстудия и творческие мастерские для детей с ограниченными возможностями здоровья после завершения ремонта помещений на улице Макаренко. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Глава Сочи Андрей Прошунин оценил планы по расширению работы АНО «Инклюзия Сочи» и посетил творческие пространства семейно-досугового центра.

Центр «Особое детство» работает с 2017 года и предлагает бесплатные занятия для детей и подростков с аутистическими расстройствами. Каждый год АНО «Инклюзия Сочи» получает поддержку из городского бюджета для реализации важных социальных проектов.

Андрей Прошунин отметил, что семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья необходима поддержка как от государства, так и от общества. Он подчеркнул, что работа центра важна для помощи детям и родителям в обучении, реабилитации и повседневной жизни.

Администрация города передала центру в безвозмездное пользование на пять лет помещения общей площадью 386 кв. м на улицах Макаренко и Чебрикова. В кабинетах на улице Макаренко сейчас идет ремонт — строители обновляют коммуникации.

После завершения ремонта центр планирует провести более 3,5 тыс. мероприятий. В новых кабинетах будут организованы творческие объединения, такие как мультстудия «Особый мир», мастерские семейного творчества «Кладовая мастеров» и художественная студия «Дивные узоры».

Центр будет проводить занятия по музыке, декоративно-прикладному творчеству, адаптивной физической культуре и мультипликации. Запланированы встречи с психологом и логопедом, а также мастер-классы по гончарному искусству, кулинарии и шитью. В год секции смогут посещать до 200 человек.

Центр уже оснащен необходимым оборудованием, мебелью и техникой. В его работе участвуют квалифицированные педагоги-дефектологи, волонтеры и родители детей с ограниченными возможностями здоровья.

Мария Удовик