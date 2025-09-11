Чемпион России Артем Волошин перешел в «Краснодар-ЮМР»

Пляжный футбольный клуб «Краснодар-ЮМР» объявил о переходе 29-летнего нападающего сборной России Артема Волошина из московского «Локомотива». Об этом сообщает пресс-служба ПФК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ПФК «Краснодар-ЮМР» Фото: пресс-служба ПФК «Краснодар-ЮМР»

Артем Волошин выступал за «железнодорожников» с 2020 года. В составе столичной команды он завоевал титул чемпиона России, стал победителем Клубного чемпионата мира и Московского международного кубка.

Футболист дебютировал в национальной команде в 2019 году. За сборную России он провел 33 матча и отличился 11 голами. Вместе с командой страны футболист выиграл Кубок Наций 2023 года.

Дебют Артема Волошина за «Краснодар-ЮМР» ожидается в матчах Кубка России, запланированных на конец сентября в Анапе.

«Он зарекомендовал себя как игрок, способный решать исходы матчей в самые напряженные моменты, и уже много лет доказывает свой класс на высшем уровне пляжного футбола! Артем — игрок, который умеет создавать момент из ничего, забивать важные голы и вести за собой партнеров»,— говорится в сообщении пресс-службы ПФК «Краснодар-ЮМР».

Алина Зорина