Михалков и Циблиев стали почетными гражданами Крыма

Звания «Почетный гражданин Республики Крым» присвоены кинорежиссеру Никите Михалкову и летчику-космонавту, Герою России Василию Циблиеву за значительный вклад в развитие региона. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Никита Михалков является инициатором ряда культурных проектов, включая Ялтинский международный кинофестиваль «Евразийский мост». Василий Циблиев, уроженец Крыма, внес вклад в освоение космического пространства и подготовку космонавтов, укрепляя лидерство России в этой сфере.

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов отметил, что авторитет обоих лауреатов не вызывает сомнений. Решение о присвоении званий было принято на заседании парламента региона в четверг.

Анна Гречко