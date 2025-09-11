Полиция Кубани: заявлений от Мизулиной о каналах с угрозами школам не поступало

В отдел МВД по Туапсинскому району не поступали официальные обращения по факту угроз атаки на школы. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Днем 11 сентября глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина написала в своем Telegram-канале, что направила информацию о каналах с угрозами школам в Туапсе и Липецке в правоохранительные органы. По ее словам, все ссылки на подобные ресурсы сразу передаются в МВД после получения сообщений от граждан.

Кроме того, аналогичная информация о каналах с угрозами в городе Салават также якобы была направлена в полицию для проверки.

Ранее стало известно, что администрация Туапсе опровергла в своем Telegram-канале информацию о том, что в городе заминированы школы и магазины. Фейковые данные распространились в соцмедиа.

Анна Гречко