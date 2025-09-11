Арбитраж обязал Новороссийскую таможню вернуть «Ви Фрай» более 9,6 млн рублей

Арбитражный суд Краснодарского края признал незаконными решения Новороссийской таможни о корректировке таможенной стоимости партии батата, ввезенного липецкой компанией «Ви Фрай», и обязал вернуть импортеру излишне уплаченные платежи в размере 9,63 млн руб.

Как следует из материалов дела, общество оспорило решения таможни, вынесенные в ноябре 2024 года по семи декларациям на товары. Таможенный орган усомнился в достоверности заявленной стоимости партии овощей, поставленных по контракту с египетской компанией Daltex for Agriculture Development, и увеличил таможенную стоимость с последующим доначислением пошлин и налогов. В результате «Ви Фрай» было выставлено к уплате дополнительно более 9,6 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Ви Фрай» зарегистрировано в Липецкой области и работает в сфере переработки и консервирования картофеля. В 2024 году выручка компании составила 27,28 млрд руб., чистая прибыль — 13,34 млрд руб., доходы — 27,28 млрд руб., расходы — 13,94 млрд руб.

Компания настаивала, что представила все документы, подтверждающие реальную цену сделки, включая контракт, спецификации, инвойсы и банковские поручения об оплате. Отсутствие экспортных деклараций Египта заявитель объяснил тем, что иностранный контрагент не смог их предоставить. При этом, по данным суда, партия батата объемом 1,64 тыс. тонн общей стоимостью $1,07 млн была полностью поставлена и оплачена.

Таможня ссылалась на «пороки» в прайс-листах, отсутствие бухгалтерских документов и недочеты в расчетах между сторонами, применив метод определения стоимости по однородным товарам. Суд посчитал такие доводы необоснованными, указав, что цена сделки подтверждена документально, а формальные недостатки не могут являться основанием для корректировки. Арбитраж отметил, что таможня не доказала недостоверность представленных данных, а договорная цена должна приниматься за основу при определении таможенной стоимости.

Решением суда действия Новороссийской таможни признаны незаконными, а излишне взысканные 9,63 млн руб. подлежат возврату обществу. Кроме того, в пользу заявителя взыскана уплаченная госпошлина в размере 350 тыс. руб.

