Жительница Бурятии отправила деньги мошенникам в Ростов в банках с вареньем

Жительница Улан-Удэ по указанию неизвестных разложила около 600 тыс. руб. в банки с вареньем и отправила их посылкой в Ростов-на-Дону. По данному факту расследует уголовное дело. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на информацию пресс-службы МВД по Республике Бурятия.

Пострадавшей позвонила якобы сотрудница сотовой компании, которой жительница Улан-Удэ продиктовала номер СНИЛС. Поняв, что столкнулась с мошенниками, установила самозапрет на взятие кредитов.

Позже жертве позвонили лжеполицейские и убедили в том, что с ее банковской карты перечислен 1 млн руб. «на финансирование вражеских вооруженных формирований». Чтобы избежать уголовной ответственности, ей нужно было «задекларировать» оставшиеся деньги необычным способом — отправить их посылкой в Ростовскую область.

В пресс-службе полиции республики «Ъ» сообщили, что «посылка еще не дошла» до адресата. Совместно с полицейскими Ростова-на-Дону «проводятся оперативные мероприятия».

Наталья Белоштейн