Жительница Бурятии отправила мошенникам деньги в банках с вареньем

Полиция Бурятии расследует уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в отношении жительницы Улан-Удэ. Женщина по указанию неизвестных разложила около 600 тыс. руб. в банки с вареньем и отправила их посылкой в Ростов-на-Дону, сообщает пресс-служба МВД по Республике Бурятия.

Ранее женщина получила звонок на стационарный номер телефона от якобы сотрудницы сотовой компании, которой продиктовала номер СНИЛС. После этого, поняв, что столкнулась с мошенниками, установила самозапрет на взятие кредитов. На следующий день жительнице Улан-Удэ позвонили лжеполицейские и убедили в том, что с ее банковской карты перечислен 1 млн руб. «на финансирование вражеских вооруженных формирований», поэтому ей необходимо «задекларировать» оставшиеся деньги. Следуя дальнейшим указаниям, женщина отправила наличные средства необычным способом.

Как сообщили «Ъ» в пресс-службе полиции республики, «посылка еще не дошла» до адресата. Совместно с полицейскими Ростова-на-Дону «проводятся оперативные мероприятия».

Влад Никифоров, Иркутск