Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление, запрещающее съемку и распространение информации о применении беспилотников, средств ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры региона. Документ опубликован на сайте администрации региона. Член Гильдии российских адвокатов Владимир Гончаров, изучив документ, рассказал, какая ответственность предусмотрена за нарушение запрета.

Владимир Гончаров

Фото: предоставлено автором

«Теперь в регионе запрещается делиться любыми данными, включая фото и видео, касающимися применения дронов. Запрещено публиковать информацию, позволяющую идентифицировать типы беспилотников, их места падения и маршруты полета, а также указывать места атак и факты их воздействия на объекты.

Кроме того, нельзя раскрывать расположение сил и средств Министерства обороны, ФСБ, ФСО, Росгвардии и других потенциально опасных объектов инфраструктуры. Исключение составляют только официальные данные от властей.

Департамент информационной политики Краснодарского края будет осуществлять мониторинг СМИ для выявления нарушений. Также устанавливать нарушителей будут сотрудники ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии. Это решение подчеркивает важность информационной безопасности в условиях напряженной ситуации и стремление к защите интересов государства.

Заместителю губернатора поручено подготовить проект закона, регулирующего административную ответственность за данные нарушения. Поэтому конкретной ответственности за вышеуказанные действия пока не предусмотрено. Но не исключено, что нарушителей могут привлечь по другим нормам законодательства. Например, если одновременно со съемками те будут допускать в своих комментариях дискредитацию Вооруженных сил РФ. В таких случаях виновные лица могут быть привлечены как к административной, так и уголовной ответственности.

Публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ, их задач по защите интересов страны и граждан, а также поддержанию мира, могут повлечь штрафы: гражданам грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб.; должностным лицам — от 100 тыс. до 200 тыс. руб.; юридическим лицам — от 300 тыс. до 500 тыс. руб. Призывы к несанкционированным мероприятиям, угрожающим жизни и имуществу граждан, а также нарушающим общественный порядок, могут привести к серьезным последствиям. Штрафы для граждан составят от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 200 тыс. до 300 тыс. руб., а для юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн руб.

Ну а если в течение года вышеуказанные нарушения повторятся, то виновные могут быть привлечены к уголовной ответственности. И за это преступление предусмотрено до 7 лет лишения свободы.

Решение главы региона усилит контроль над беспорядочным распространением контента в интернете, а ВС РФ позволит сохранять свои действия в более строгой секретности».