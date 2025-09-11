Депутаты Заксобрания Краснодарского края приняли изменения в КоАП и ряд законов

11 сентября на 64-й внеочередной сессии Законодательного собрания Краснодарского края кубанские законодатели рассмотрели 48 законопроектов, из которых 43 — были поддержаны. В частности, парламентарии приняли поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях, изменения в Жилищный, Трудовой, Лесной, Налоговый и Земельный кодексы РФ.

Как сообщили в пресс-службе ЗСК, поправки коснулись федеральных законов об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции. Кроме того, изменения внесены в законы об образовании, о недрах, о ветеранах, об основах охраны здоровья граждан, об основах туристской деятельности, об охране окружающей среды, о занятости населения, о свободе совести и о религиозных объединениях, об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности, о нотариате, о государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения, о развитии малого и среднего предпринимательства.

В числе одобренных — корректировки в статьи Налогового Кодекса РФ, регулирующие особенности постановки на учет в налоговом органе иностранной организации. Также были поддержаны предполагаемые поправки в статьи федерального закона «О ветеранах», касающиеся присвоения статуса «Ветеран боевых действий» отдельным категориям граждан, выполнявшим боевые задачи в ходе специальной военной операции.

Одобрение кубанских законодателей получили корректировки в закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ» и «О правовом положении иностранных граждан в РФ» в части предоставления права субъектам Федерации устанавливать условие о соблюдении учетной нормы площади жилого помещения на одного человека, а также повышенные требования к уровню владения иностранным гражданином русским языком, знанию истории России и основ ее законодательства.

«Получившие положительную оценку законопроекты актуальны и важны для Кубани. Они направлены на совершенствование правового регулирования социальной сферы, отраслей экономики. Это все то, что касается интересов нашего общества. Уверен, что уже в статусе законов принятые нормы будут работать на благо жителей Кубани и страны в целом»,— прокомментировал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Василий Хитрых