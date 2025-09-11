Все полицейские признали вину по делу Telegram-канала Baza

Сотрудник полиции Сергей Ковалев признал вину в получении взятки от журналистов Telegram-канала Baza. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела. Ранее признательные показания дали двое других проходящих по делу полицейских — Александр Селиванов и Александр Аблаев.

Сергей Ковалев раскаялся в содеянном и заявил о готовности сотрудничать со следствием. Защита просила отпустить обвиняемого под домашний арест, но суд отказался выпустить его из СИЗО.

По версии следствия, правоохранители за деньги передавали Telegram-каналу служебную информацию. Сумма взяток достигала 150 тыс. руб. 23 июля арестовали главного редактора Baza Глеба Трифонова и продюсера Татьяну Лукьянову. Они находятся под стражей до 20 сентября.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Получил от Baza — признался сразу».