Полицейский признал вину в получении взятки по делу главреда Baza Трифонова

Полицейский из Краснодара Александр Аблаев признал вину в превышении должностных полномочий и получении взятки, передает ТАСС из зала суда. Правоохранитель проходит фигурантом дела главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова.

Адвокат сообщил о готовности Александра Аблаева сотрудничать со следствием. Суд оставил обвиняемого под стражей.

Господина Трифонова арестовали 23 июля. По версии следствия, он давал взятки полицейским, чтобы они присылали Baza служебную информацию. Также в СИЗО отправили продюсера Baza Татьяну Лукьянову и обвиняемых в получении взяток полицейских. Журналисты вину не признают.

