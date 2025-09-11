Завершается прием заявок на II премию «Лучший городской бизнес. Краснодар — 2025»

До окончания приема заявок на участие во второй ежегодной премии «Лучший городской бизнес. Краснодар 2025» остается несколько дней. На данный момент более 50 компаний уже выразили желание побороться за престижную награду.

Премия, учрежденная изданием «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» при поддержке главы города Евгения Наумова, нацелена на выявление и поощрение бизнес-проектов, повышающих качество жизни в Краснодаре и способствующих его развитию.

В 2025 году конкурс проводится по двум номинациям:

«Бизнес, улучшающий качество жизни горожан» — для коммерческих организаций любого масштаба

«Будущее города. Лучший стартап Краснодара» — для физических лиц и компаний со стартапами

Для участия необходимо заполнить анкету на сайте премии и ответить на ряд вопросов. Участникам предстоит подробно описать пользу своего проекта для города и его жителей, объяснить его уникальность и поделиться планами развития.

Все заявки будут рассмотрены экспертной комиссией и лично главой Краснодара. Торжественная церемония награждения состоится 30 сентября в отеле Hampton by Hilton. Мероприятие включит выступления успешных предпринимателей города и возможности для нетворкинга.

Победители получат: рекламную кампанию, упоминание в издании «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье», право использовать логотип «Лучший городской бизнес» в маркетинговых целях.

Официальными партнерами бизнес-премии в 2025 году выступают инвестиционная компания «Цифра брокер», экосистема для бизнеса «Контур», мастерская пространственных решений «РКТ».

Подробное положение о премии и форма подачи заявки доступны на официальном сайте мероприятия.

