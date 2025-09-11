Объявлен состав жюри кинофестиваля «Маяк» в Геленджике

Кинофестиваль «Маяк 2025», организованный фондом Романа Абрамовича «Кинопрайм», объявил состав жюри основных и короткометражных программ. Председателем жюри основной конкурсной программы станет режиссер Бакур Бакурадзе, чей фильм «Лермонтов» откроет фестиваль вне конкурса.

В жюри также войдут оператор Эдуард Гимпель («Несколько дней из жизни И. И. Обломова», «Убить дракона»), актриса Евгения Громова («Верность»), режиссер и актриса Наталья Кудряшова («Человек, который удивил всех») и продюсер Сергей Мелькумов («9 рота», «Левиафан», «Разжимая кулаки», «Дылда»).

В короткометражной программе призы будут распределять продюсер Сергей Корнихин («Эпидемия», «Юморист», «Год рождения»), режиссер и сценарист Анна Кузнецова и оператор Екатерина Смолина.

Фестиваль «Маяк», проходящий в Геленджике с 4 по 9 октября, проводится в третий раз и в этом году также получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив.

Вячеслав Рыжков