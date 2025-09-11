Мэрия Туапсе опровергла информацию о минировании школ

Администрация Туапсе опровергла в своем Telegram-канале информацию о том, что в городе заминированы школы и магазины. Фейковые данные распространились в соцмедиа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В мессенджерах и соцсетях продолжается массированная спам атака о якобы минировании школ, магазинов и прочих угрозах в адрес жителей Туапсе», — говорится в сообщении.

Администрация просит граждан соблюдать спокойствие и не пересылать сообщения с недостоверной информацией. В ситуации разбираются силовые структуры.

Алина Зорина