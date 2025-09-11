Польша, Литва и Украина назвали действия РФ и Белоруссии прямой угрозой региону

Министры иностранных дел Польши, Украины и Литвы в совместном заявлении назвали проникновение беспилотников в воздушное пространство Польши «преднамеренным скоординированным ударом» и «беспрецедентной провокацией». Главы МИДов трех стран осудили действия России и Белоруссии, заявив, что они представляют «прямую угрозу безопасности всех стран региона».

«Мы, министры иностранных дел Литвы, Польши и Украины — Люблинского треугольника, решительно осуждаем недавнее вторжение российских беспилотников на территорию Польши. Это был преднамеренный и скоординированный удар, представляющий собой беспрецедентную провокацию и эскалацию напряженности»,— говорится в совместном заявлении трех стран.

В заявлении подчеркивается намерение стран улучшить координацию и оперативное взаимодействие структур, отвечающих за безопасность воздушного пространства. По словам глав внешнеполитических ведомств, это делается для «предотвращения негативных последствий возмутительных действий России» и «повышения эффективности мер противовоздушной обороны».

Польша сообщила о двух десятках беспилотников, сбитых в ночь на 10 сентября. Как утверждает премьер страны Дональд Туск, БПЛА были российскими. После инцидента польские власти запретили полеты вдоль границы с Белоруссией и Украиной. Минобороны РФ заявило, что поражать объекты на территории Польши не планировалось. МИД Литвы допустил, что попадание дронов в Польшу могло быть случайным.

Подробности — в публикации «Ъ» «Неопознанные прилетающие объекты».

Анастасия Домбицкая