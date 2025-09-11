Польша запретила полеты вдоль границы с Белоруссией и Украиной

Польское агентство воздушного транспорта ввело ограничения на полеты вдоль границы с Белоруссией и Украиной до 12 сентября. Исключение сделали только для военных самолетов. Также в обозначенной зоне действует круглосуточный запрет на полеты гражданских беспилотников, говорится в пресс-релизе ведомства. По согласовании с центром могут быть разрешены пролеты государственной и санитарной авиации.

Польша сообщила о двух десятках беспилотников, сбитых в ночь на 10 сентября. Как утверждает премьер Дональд Туск, БПЛА были российскими. По данным польского МВД, на территории страны обнаружили обломки семи БПЛА и одной ракеты. Власти Польши созвали экстренное совещание правительства и запросили консультации с союзниками по НАТО. Польша также запросила заседание СБ ООН. Минобороны РФ заверило, что поражать объекты на территории Польши не планировалось.

Подробности — в материале «Ъ» «Неопознанные прилетающие объекты».