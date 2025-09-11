Латвия закроет воздушное пространство над границей с РФ и Белоруссией

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс сообщил о решении полностью закрыть воздушное пространство над границей с Россией и Белоруссией. Ограничения будут действовать как минимум до 18 сентября, начиная с 18:00 сегодняшнего дня, передает латвийское гостелерадио LSM

Фото: Umit Bektas / Reuters

Решение было принято после оценки польских Национальных вооруженных сил после вчерашнего инцидента с беспилотниками в Польше. Господин Спрудс заявил, что в настоящее время прямой угрозы Латвии нет, но превентивные меры необходимы. Закрытие воздушного пространства на восточной границе позволит полностью контролировать эту зону и упростит обнаружение несанкционированных летающих объектов, добавил министр.

Польша сообщила о двух десятках беспилотников, сбитых в ночь на 10 сентября. Как утверждает премьер страны Дональд Туск, БПЛА были российскими. Польские власти запретили полеты вдоль границы с Белоруссией и Украиной. Минобороны РФ заявило, что поражать объекты на территории Польши не планировалось. МИД Литвы допустил, что попадание дронов в Польшу могло быть случайным.

