На Кубани спрос на мебель и фурнитуру упал на 10% в 2025 году

Количество покупок мебели и фурнитуры в Краснодарском крае в январе-августе 2025 года сократилось на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил генеральный директор компании «Платформа ОФД» Дмитрий Батюшенков на бизнес-завтраке в честь девятилетия системы ОФД в России.

Медианная цена одной покупки мебели и фурнитуры на Кубани выросла на 14% и составила 14230 руб. В целом по России количество покупок мебели и фурнитуры в январе-августе 2025 года сократилось на 15%. Медианная цена товара достигла 13206 руб., что на 20% выше уровня прошлого года.

По словам Дмитрия Батюшенкова, причиной снижения спроса на рынке непродуктового ритейла стал переход граждан к стратегиям сбережения, накопления, а также охлаждение потребительского кредитования. Уменьшение покупок фиксируется прежде всего в секторе офлайн-торговли.

«2025 год для непродовольственной розницы в Краснодарском крае — это про осторожное потребление. По стране в июле продажи непродовольственных товаров выросли всего на 1,6% в реальном выражении — фактически без сильного роста. В Краснодарском крае спрос по-прежнему подпитывается строительством, туризмом, сельским хозяйством и миграцией, но здесь есть и встречный ветер: новых проектов выходит меньше (31% за январь–август), а объем ввода жилья снизился примерно на 1,2%. На фоне высокой ключевой ставки в 18% крупные траты на мебель и ремонт стали для людей более тяжелыми»,— прокомментировал основатель и управляющий партнер группы компаний «Триумф», экс-региональный директор ASM Hoff Юг Виталий Токарь.

Эксперт добавил, что вместе с тем продолжается быстрый рост онлайн-покупок. «Есть мнение, которое я поддерживаю, что по итогам 2025 года онлайн-сегмент по непродовольственным товарам вырастет примерно на 28%. То есть спрос не исчезает и даже растет, но меняет форму. Теперь клиент в первую очередь ждет понятную, справедливую цену, четких сроков и качественного сервиса при наличии товара на стоке и быстрой доставки, а не просто “широкого ассортимента на полке”,— уточнил Виталий Токарь.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», количество покупок одежды и обуви в Краснодарском крае в январе-августе 2025 года сократилось на 4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Маргарита Синкевич