В Белгороде призвали не парковаться возле административных зданий из-за БПЛА

Мэр Белгорода Валентин Демидов попросил автомобилистов не парковаться рядом с административными и другими зданиями, которые могут быть атакованы БПЛА. В городе второй день закрыты крупные ТЦ, а школы работают в дистанционном формате. К пользователям платных парковок не будут применять штрафные санкции, уточнил господин Демидов в Telegram.

Вчера ВСУ ударили по зданию правительства Белгородской области. После этого закрыли ТЦ в Белгороде и Белгородском районе. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сегодня сказал, что обстановка в городе остается тяжелой. С утра в Белгороде при атаке БПЛА пострадал мирный житель.