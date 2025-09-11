Гладков сообщил о тяжелой обстановке в Белгороде из-за массированной атаки БПЛА

Обстановка в Белгороде и Белгородском районе остается тяжелой из-за очередной массированной атаки БПЛА, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он уточнил, что крупные торговые центры (ТЦ) пока останутся закрытыми, а школы продолжат работать в дистанционном формате.

По его словам, дети «максимально должны оставаться дома». Если нет такой возможности, педагоги находятся на местах и готовы принять детей, но «при соблюдении максимальной безопасности при передвижении из дома в школу или детский сад», написал губернатор в Telegram. Господин Гладков призвал жителей следить за сообщениями об угрозах атак беспилотников.

Вчера утром ВСУ ударили по зданию правительства Белгородской области, повреждены его фасад и остекление. После этого крупные ТЦ Белгорода и Белгородского района временно закрыли, учебные заведения — перевели на дистант. За день в регионе были ранены восемь мирных жителей.