В Белгороде при ударе БПЛА пострадал мирный житель

В Белгороде во время атаки БПЛА был ранен мирный житель. При детонации дрона он получил минно-взрывную травму и осколочные ранения живота и руки, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Пострадавшего госпитализировали. Ударом второго БПЛА были повреждены остекление социального объекта и машина. На местах работают оперативные службы, уточнил господин Гладков в Telegram.

Вчера ВСУ ударили по зданию правительства Белгородской области, оно получило повреждения. Крупные ТЦ Белгорода и Белгородского района приостановили работу, учебные заведения — перевели на удаленку. Сегодня утром губернатор заявил, что обстановка в городе продолжается оставаться тяжелой.