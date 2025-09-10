НАТО применило 4-ю статью по запросу Польши после инцидента с БПЛА

Страны НАТО применили 4-ю статью Североатлантического договора по запросу Польши, заявившей об атаке беспилотников минувшей ночью. Эта статья предполагает консультации стран-участниц НАТО, если один из членов объединения сообщает о нарушении территориальной целостности или угрозе своей безопасности.

Об активации 4-й статьи изданию Polsat News сообщил пресс-секретарь правительства Польши Адам Шлапка. Тем временем генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс изучает информацию о беспилотниках на территории Польши.

Сегодня ночью оперативное командование вооруженных сил Польши подняло в воздух военные самолеты, были сбиты несколько дронов. Их обломки обнаружили вблизи польской границы, поврежден один жилой дом. Польские власти утверждают, что беспилотники были российскими. Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства. В МИД Польши был вызван временный поверенный в делах РФ Андрей Ордаш. Последний заявил, что дроны летели из Украины.

Лусине Баласян