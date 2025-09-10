Швеция и Нидерланды поставят Польше самолеты и средства ПВО

Минобороны Швеции направит в Польшу средства ПВО и авиацию, сообщил глава польского военного министерства Владислав Косиняк-Камыш. Нидерланды поставят Варшаве зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot.

«Я только что получил информацию от министра обороны Швеции о срочной отправке в Польшу дополнительной помощи, включая средства ПВО и авиацию»,— сказал господин Косиняк-Камыш в эфире телеканала TVN (цитата по «Интерфаксу»). Нидерланды, по словам министра, поставят ЗРК (помимо Patriot, Амстердам передаст также системы NASAMS) и средства борьбы с беспилотниками.

19 БПЛА влетело в воздушное пространство Польши в ночь с 9 на 10 сентября. Польские власти обвинили в этом Россию и активизировали 4-ю статью устава НАТО, предусматривающую «консультации» со странами-членами. Так, президент страны Кароль Навроцкий провел о произошедшем телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.