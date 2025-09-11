Беспорядки вспыхнули у штаба армии Непала

У здания штаба армии в непальской столице Катманду вспыхнули протесты против назначения бывшего председателя Верховного суда Сушилы Карки временным премьер-министром. Пришедшие к штабу активисты также выразили возмущение действиями индийских СМИ, которые прибыли туда для освещения событий, сообщает Online Khabar. По данным Kathmandu Post, непальская армия разогнала протестующих. О пострадавших информации нет.

Антиправительственные протесты в Непале стартовали в начале месяца. Участники акций недовольны проблемами в экономике и коррупцией, а поводом для начала волнений стала блокировка в стране соцсетей. Запрет на их использование отменили 9 сентября, но акции не прекратились. По последним данным, погибли более 30 человек, пострадали свыше тысячи. Представители движения Gen-Z, участвовавшие в протестах, призвали назначить главой временного правительства страны Сушилу Карки, она согласилась.

