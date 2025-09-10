Правительство Непала может возглавить экс-председатель Верховного суда Карки

Представители движения Gen-Z, участвовавшие в антиправительственных протестах в Непале, призвали назначить главой временного правительства страны бывшего председателя Верховного суда Сушилу Карки. По данным Khabarhub, она согласилась занять пост премьер-министра. В таком случае правительство страны впервые возглавит женщина.

О том, что представители протестного движения хотят выдвинуть Сушилу Карки на должность исполняющего обязанности премьер-министра, сообщал Reuters. После многочасовых консультаций экс-председатель Верховного суда по телефону заявила, что согласна, пишет Khabarhub. Теперь этот вопрос лидеры протестов обсудят на встрече с начальником штаба армии Непала Ашок Радж Сигделом.

Премьер-министр Непала Шарма Оли покинул пост спустя сутки после начала антиправительственных митингов в стране. Протестующие обвинили власти в коррупции и экономических проблемах. Сушила Карки была первой женщиной, возглавлившей Верховный суд Непала. Она известна как борец с коррупцией в судебной системе.

Накануне жители Непала обсуждали в соцсетях назначение и.о. премьер-министра 35-летнего мэра Катманду Балендру Шаха. До прихода в политику он был известен в Непале как участник рэп-баттлов и музыкальных проектов. После начала протестов он выступил в поддержку антиправительственного движения.

Лусине Баласян