В Непале количество погибших выросло до 30, раненых — более 1000

В Непале 1033 человека пострадали в результате акции протестов «Революция поколения Z». Число погибших возросло до 30, сообщает India Today со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Согласно непальскому Минздраву, пострадавшим оказывают помощь в 28 больницах страны. Пациенты продолжают поступать.

Ранее Times of India сообщала со ссылкой на полицию о гибели 25 человек. Среди них, по данным издания, были трое полицейских. 19 человек, «в основном молодежь», были застрелены полицией перед зданием правительства 8 ноября.

Протесты, прозванные в СМИ «Революцией поколения Z», начались в столице Непала 8 сентября. Митингующие, преимущественно молодые люди, выступили против решения правительства об ограничении работы иностранных онлайн-сервисов, включая Facebook, Instagram (принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), Reddit и YouTube. Демонстранты вступали в столкновение с полицией, поджигали правительственные здания и резиденции чиновников. «Революция» привела к снятию установленных государством запретов и отставке премьер-министра Непала Шармы Оли. Представители выдвигают на кандидатуру главы временного правительства бывшего председателя Верховного суда Сушилу Карки. Она может стать первой женщиной-премьером в истории Непала.