Расписание полетов в аэропорту Сочи полностью восстановлено

В международном аэропорту Сочи полностью восстановили расписание полетов после ночных ограничений, которые вводились в ночь на 10 сентября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Сейчас задержек после веденных ограничений нет. Благодаря сотрудничеству с авиакомпаниями все задержанные рейсы были выполнены в течение суток.

По данным на четверг, задерживается вылет шести рейсов по производственным причинам. Как уточнили в пресс-службе авиагавани, это произошло из-за того, что самолеты поздно прибыли в аэропорт Сочи.

В ночь на 10 сентября на работу аэропорта Сочи вводились ограничения для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Алина Зорина

