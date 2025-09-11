В Новороссийске пройдут праздничные мероприятия в честь 187-летия города

В Новороссийске с 14 по 20 сентября пройдут праздничные мероприятия в честь Дня основания города, 82-летия со дня разгрома немецко-фашистских войск у стен города и 52-летия со дня присвоения звания «Город-герой».

Фото: пресс-служба администрации Новороссийск

14 сентября в 9:00 пройдет возложение цветов к памятнику Леониду Брежневу. 16 сентября состоятся патриотические акции, кинопоказ, литературно-музыкальный спектакль и концерт-реквием.

17 сентября в Новороссийске на кладбище «Кабахаха» пройдет перезахоронение останков погибших воинов. 19 сентября состоятся торжественная церемония посвящения в ряды «Юнармии» и большой семейный фестиваль «Родина – это семья», также в этот день откроют фестиваль «Театральная гавань».

20 сентября состоится фестиваль талантов «Созвездие талантов», который пройдет в парке им. Фрунзе.