Сочи вошел в топ-5 городов с наибольшим спросом на предзаказ новых iPhone

Предзаказы на iPhone 17 в России стали крупнейшими за последние два года. По оценке аналитиков МТС, спрос на новинку оказался вдвое выше, чем на iPhone 16, и в пять раз превысил показатели модели iPhone 15. В топ городов с наибольшим спросом на новый iPhone вошел Сочи, пишет РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Более половины заказов пришлось на iPhone 17 Pro Max (57%), еще 31% — на iPhone 17 Pro, 9% — на iPhone 17 Air и 3% — на базовую модель. Наиболее востребованным оказался темно-синий цвет в версии с памятью 256 Гб.

Наибольшую активность показала Москва, на которую пришлось 39% всех заявок, далее следуют Санкт-Петербург, Рязань, Хабаровск и Сочи.

Apple представила линейку iPhone 17 на осенней презентации во вторник. По данным маркетплейсов «Яндекс Маркет», Ozon и CDEK.Shopping, стоимость устройств в России варьируется от 91 тыс. до 290 тыс. руб. В МТС уточнили, что цены по предзаказу составляют от 110 тыс. до 300 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков