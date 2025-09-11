В августе на Кубани выдали более 66 тысяч кредиток на 9 млрд рублей

Объединенное кредитное бюро зафиксировало рост выдач кредитных карт в августе 2025 года. По данным организации, банки оформили 1,46 млн договоров на общую сумму лимитов 218,1 млрд руб., что на 23 и 27% соответственно выше показателей июля. Средний лимит по карте вырос с 144 тыс. до 150 тыс. руб. На Кубани выдали более 66 тыс. кредиток на 9 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В годовом выражении динамика по стране остается отрицательной: количество новых карт снизилось на 35%, общий объем лимитов — на 25%. В августе прошлого года было выдано 2,25 млн кредиток с лимитом 289,15 млрд руб., при этом средний лимит составлял 128 тыс. руб., на 17% меньше нынешнего.

За январь—август 2025 года банки выдали 9,49 млн карт с совокупным лимитом 1,25 трлн руб., что на 49 и 43% ниже результатов аналогичного периода 2024 года.

Лидерами по объему лимитов в августе стали Москва (31,33 млрд руб., 126,25 тыс. карт), Московская область (18,77 млрд руб., 96,61 тыс. карт), Санкт-Петербург (13,41 млрд руб., 68,72 тыс. карт), Краснодарский край (9,02 млрд руб., 66,37 тыс. карт) и Свердловская область (6,06 млрд руб., 46,82 тыс. карт).

Вячеслав Рыжков