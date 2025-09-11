Жители Ростовской области в августе заключили 3,5 тысячи браков

В Ростовской области почти 3,5 тыс. браков заключили в августе. Об этом сообщает пресс-служба управления ЗАГС региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

За первые полгода, по данным управления, на Дону зарегистрировали брак более 6 тыс. пар, что на 4% больше в сравнении с 2024 годом. При этом в регионе зафиксировали и снижение количества разводов (-21% за первые 4 месяца 2025 года в сравнении с прошлым годом). В начале года «Ъ-Ростов» писал, что Ростовская область заняла второе место в ЮФО по числу разводов.

Константин Соловьев