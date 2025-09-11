Отец убитого на фестивале Burning Man россиянина попросил помощи у Трампа

Отец убитого в США россиянина Вадима Круглова попросил президента Дональда Трампа помочь в расследовании его убийства. Его тело нашли на фестивале Burning Man более недели назад, а результатов расследования нет, рассказал ТАСС Игорь Круглов.

По его словам, расследование ведет местный шериф, но «федеральный орган США так и не приступили к нему, как будто не слышал об этом». «Прошу вас дать распоряжение службам ФБР немедленно приступить к расследованию убийства моего сына»,— сказал мужчина в видеообращении. В ближайшее время доверенные люди получат тело убитого для кремации и передачи семье.

Вадим Круглов — уроженец Омска. О его гибели стало известно 3 сентября. Тело мужчины нашли в луже крови на музыкальном фестивале Burning Man, который ежегодно проводится в пустыне Блэк Рок. Подруга погибшего сообщила, что его убили ударом ножа. Посольство РФ в США говорило, что внимательно следит за ходом расследования и ждет экспертизы о причинах гибели господина Круглова. Организаторы Burning Man обещали профинансировать поиск свидетелей убийства россиянина.