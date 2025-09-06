Подруга погибшего на Burning Man в США россиянина сообщила, что его убили ножом

Подруга Вадима Круглова, погибшего на фестивале Burning Man в США, Софья Щербакова рассказала подробности трагедии.

В беседе с РЕН ТВ она уточнила, что россиянина убили одним ударом ножа в шею. «Круглова никто не расчленял, не сжигал, и 40 ударов тоже не было»,— пояснила госпожа Щербакова.

По ее словам, в день смерти господин Круглов ушел от компании друзей, с которыми общался на фестивале, и исчез на некоторое время. Для Burning Man, где нет сотовой связи и интернета, такая практика не редкость — участники часто перемещаются между лагерями, знакомятся и иногда пропадают на день-два. Именно среди лагерей, а не в толпе, россиянина и убили, заявила госпожа Щербакова.

В ночь на 30 августа на фестивале Burning Man очевидцы обнаружили тело Вадима Круглова в луже крови. ЧП произошло в Блэк-Рок-Сити — это название временного города, который появляется на время проведения Burning Man. Сейчас смерть россиянина расследует офис шерифа округа Першинг. Посольство России в США заявило, что внимательно следит за ходом расследования.