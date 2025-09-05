Посольство РФ ждет заключение о причинах смерти россиянина на Burning Man в США

Посольство России в США заявило, что внимательно следит за ходом расследования обстоятельств смерти россиянина Вадима Круглова на фестивале Burning Man в штате Невада. Как отметила дипмиссия в комментарии «РИА Новости», в ближайшее время российская сторона ожидает получить экспертизу о причинах гибели господина Круглова.

«Установили плотный контакт с офисом шерифа округа Першинг, который занимается расследованием обстоятельств произошедшего. По результатам экспертизы ожидаем получить от американских правоохранителей официальное заключение с указанием причин смерти»,— рассказали агентству в дипмиссии.

В посольстве отметили, что дипломаты поддерживают контакт с близкими господина Круглова, «организующими сбор средств для транспортировки праха на родину». Посольство России окажет им помощь в составлении необходимых для этого документов.

В ночь на 30 августа на фестивале Burning Man очевидцы обнаружили тело россиянина Вадима Круглова в луже крови. ЧП произошло в Блэк-Рок-Сити — это название временного города, который появляется на время проведения Burning Man. Сейчас смерть россиянина расследует офис шерифа округа Першинг.