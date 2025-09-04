Организаторы Burning Man профинансируют поиск свидетелей убийства россиянина

Организаторы музыкального фестиваля Burning Man, который прошел в штате Невада, заявили, что пожертвуют деньги на расследование убийства Вадима Круглова. Соответствующее заявление опубликовано на сайте фестиваля.

В сообщении говорится, что собранные средства пойдут на поддержку системы «Секретный свидетель». Это американская государственная программа, которая предлагает вознаграждение за информацию о преступлениях.

В ночь на 30 августа на фестивале Burning Man очевидцы обнаружили тело россиянина Вадима Круглова в луже крови. Сообщается, что его смерть произошла в Блэк-Рок-Сити — это название временного города, который появляется на время проведения Burning Man. Сейчас смерть россиянина расследует офис шерифа округа Першинг.