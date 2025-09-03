На фестивале Burning Man в США погиб россиянин

Власти штата Невада в США подтвердили, что на музыкальном фестивале Burning Man погиб россиянин Вадим Круглов. Об этом сообщил офис шеифа округа Першинг. Ранее американские СМИ сообщали о расследовании убийства на фестивале.

Тело мужчины нашли в луже крови. Позднее друзья погибшего Круглова опознали его по публикациям в социальных сетях.

Личность погибшего установили по отпечаткам пальцев. Полицейские уведомили о смерти Вадима Круглова его семью. Сейчас правоохранители призывают всех очевидцев, у которых есть информация, помочь в установлении личности подозреваемого.

Burning Man ( англ. — «Горящий человек») — ежегодный фестиваль музыки и искусств. Он стартует в полночь последнего понедельника августа и длится восемь дней. Проводится в пустыне Блэк Рок. Участники фестиваля представляют в пустыне арт-объекты, сделанные своими руками. Кульминация фестиваля — сжигание деревянной статуи человека.