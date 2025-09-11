Экс-губернатор Курской области Смирнов признался во взяточничестве

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов в рамках сделки со следствием признался, что получил 30 млн руб. взяток. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Господин Смирнов признал, что получал деньги от организаций-подрядчиков в рамках сделок, связанных с устройством фортификационных сооружений в регионе. Он заявил, что его бывший заместитель Алексей Дедов «также брал взятки». Господин Дедов тоже признал вину.

Обоим фигурантам инкриминируют особо крупное мошенничество (ст. 159 УК РФ). Вчера Мещанский суд Москвы продлил им арест до середины декабря. Как рассказывал «Ъ», следствие инкриминирует им мошенническое хищение как минимум 1 млрд руб., в том числе при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной.

