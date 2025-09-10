Суд продлил арест бывшему губернатору Курской области Смирнову

Мещанский суд Москвы продлил арест бывшему губернатору Курской области Алексею Смирнову и его заместителю Алексею Дедову. Их будут держать под стражей до декабря, передает корреспондент «РИА Новости». Чиновников подозревают в хищении 1 млрд руб. при строительстве фортификаций на границе с Украиной.

Алексей Смирнов и Алексей Дедов заключили сделку со следствием в конце августа. Уголовное дело о растрате входит в группу дел о хищениях при строительстве фортификаций в Курской области. Они расследуются с 2023 года. Общий ущерб оценивается в 4 млрд руб.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ».