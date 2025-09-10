Опорные пункты отдали суду

В суд направлено первое уголовное дело о масштабных хищениях при строительстве фортификационных сооружений в Курской области. По версии следователей МВД, бывшие руководители Корпорации развития Курской области заключали договоры на возведение защитных сооружений на границе с Украиной, которые затем не исполнялись, а выделенные на работы средства расхищались. В миллиардных махинациях, по данным силовиков, также участвовали бывшие губернатор области Алексей Смирнов и его заместитель Алексей Дедов. Первому инкриминируют еще и взяточничество.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Красильников / РИА Новости Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших руководителей АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина, Дмитрия Спиридонова, Игоря Грабина, а также предпринимателя Андрея Воловикова. Как сообщили в надзорном ведомстве, им инкриминируется ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Материалы для рассмотрения по существу направлены в Ленинский райсуд Курска.

В прошлом году курская полиция возбудила сразу несколько уголовных дел по фактам хищений при возведении в регионе оборонительных сооружений, позже все они были переданы в следственный департамент МВД России.

Окончено расследование одного из преступных эпизодов, касающегося строительства двух взводных опорных пунктов пограничной службы в Глушковском районе Курской области, уточнили в пресс-центре МВД.

В ходе расследования было установлено, что в декабре 2022 года гендиректор АО «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин по личной договоренности с экс-депутатом Курской облдумы Максимом Васильевым, который фактически управлял ООО «КТК Сервис», организовал заключение с этой фирмой договора подряда на возведение оборонительных сооружений на границе с Украиной. Подписывал контракт гендиректор ООО Андрей Воловиков. Предприниматель и депутат (дело в отношении него расследуется отдельно), полученные по договору средства, как указано в деле, «потратили на личные цели», а также передали в виде взяток должностным лицам администрации региона и Корпорации развития Курской области.

В свою очередь, Игорь Грабин и Дмитрий Спиридонов не осуществляли контроль за ходом строительства. По данным следствия, они прекрасно знали, что «КТК Сервис» не имеет рабочего персонала и техники для исполнения договорных обязательств. Сотрудники погранслужбы регионального УФСБ, для которых предназначались опорные пункты, сообщали чиновникам, что работы еле движутся, однако «Спиридонов и Грабин необоснованно продлевали срок исполнения обязательств ООО "КТК Сервис" по договору подряда». В итоге строительство взводных опорных пунктов было проведено на 10%, а в марте 2023 года работы и вовсе прекратились. Несмотря на это, Игорь Грабин, говорится в деле, неоднократно направлял в адрес государственного заказчика ОБУ «УКС Курской области» подписанную им исполнительскую документацию о якобы выполненных работах ООО «КТК Сервис», а также подписал соглашение, на основании которого направил ООО «КТК Сервис» дополнительные денежные средства.

В результате государству был причинен ущерб в размере более 152 млн руб.

Нужно отметить, что благодаря показаниям, которые давали фигуранты этого дела, впоследствии к уголовной ответственности были привлечены и другие бывшие руководящие должностные лица региона. Как рассказывал “Ъ”, в Москве в апреле этого года были заключены под стражу бывшие губернатор Курской области Алексей Смирнов и его заместитель Алексей Дедов. Следствие инкриминирует им мошенническое хищение (ч. 4 ст. 159 УК РФ) как минимум 1 млрд руб., в том числе при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной.

При этом, сообщали источники “Ъ”, экс-руководители АО «Корпорация развития Курской области» дали показания, что «откатывали» экс-губернатору и его заму до 15% от стоимости заключенных госконтрактов.

Суд 10 сентября продлил обоим экс-чиновникам срок ареста до декабря. При этом выяснилось, что господину Смирнову помимо мошенничества теперь инкриминируется и получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом на заседании суда сообщил следователь.

Отметим, что в марте этого года по ходатайству Генпрокуратуры Ленинский райсуд Курска взыскал более 4,1 млрд руб. с бывших топ-менеджеров областной корпорации развития и других участников строительства линий обороны на границе с Украиной. Ответчиками по нему выступали экс-руководители Корпорации развития Курской области, около десятка компаний, предприниматели, бывший и действующий депутаты облдумы.

Александр Александров