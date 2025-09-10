Глава СКР поручил проверить информацию о нападении на журналистов в Майкопе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий жителя Майкопа, якобы напавшего на журналистов в суде. Об этом сообщает Информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, в сентябре 2025 года житель Майкопа, ранее судимый за угрозу насилия в отношении сотрудников полиции, во время рассмотрения апелляционной жалобы в судебном зале оскорбил и угрожал журналистам, препятствуя их профессиональной деятельности, после чего скрылся.

В СУ СК России по Республике Адыгея проводится процессуальная проверка. Исполнение поручения Александра Бастрыкина взято на контроль центральным аппаратом ведомства.

Вячеслав Рыжков