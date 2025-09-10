Блогер скрылся за ленточкой

Обвиняемый в убийстве, разбое и многочисленных кражах житель Тамани Алексей Щетинин подписал контракт с Минобороны и ушел на СВО. Его дело рассматривалось в Краснодарском краевом суде с участием коллегии присяжных заседателей. Гособвинение считает, что обвиняемый более шести лет держал в страхе жителей Темрюкского района. Щетинин также известен как тиктокер, ставший популярным благодаря завирусившимся роликам с участием своей тещи, бегущей пить пиво с «любимым зятем».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Михеенко Фото: Дмитрий Михеенко

Процесс по уголовному делу в отношении кубанского тиктокера Алексея Щетинина, обвиняемого в убийстве, разбое, грабежах и кражах, приостановлен. Соответствующая информация опубликована на сайте Краснодарского краевого суда. Как стало известно «Ъ-Кубань» от источников в крайсуде, блогер Щетинин подписал контракт с Минобороны и отправился на специальную военную операцию. «Это произошло уже достаточно давно. Не он первый, не он последний»,— резюмировал источник.

47-летнего Алексея Щетинина задержали в январе 2022 года в Краснодаре. Он обвиняется в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), разбое (ч. 3 ст. 162 УК РФ), грабежах (ч. 2 ст. 161 УК РФ), хищении и незаконном хранении оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 226 и ч. 1 ст. 222 УК РФ), нападении на полицейских (ч. 2 ст. 318 УК РФ), а также в 68 эпизодах краж (ч. ч. 2, 3, 4 ст. 158 УК РФ). По ходатайству подсудимого дело рассматривалось коллегией присяжных заседателей.

Алексей Щетинин стал известен благодаря роликам в TikTok, на одном из которых (более 20 млн просмотров) его теща бежит с огорода навстречу «любимому зятю», чтобы пить пиво. На популярные видео обратили внимание полицейские, которые и узнали в герое подозреваемого. История стала темой одной из программ Андрея Малахова «Прямой эфир». Блогер не особо прятался, потому что выложил в соцсети видео, где отдыхал в одной из саун краевого центра. После этого и удалось установить его местонахождение.

По версии следствия, тиктокер в период с 2015 по 2022 год в различных населенных пунктах Темрюкского и Анапского районов совершил многочисленные кражи ювелирных изделий и других ценностей, а также несколько единиц оружия и боеприпасов более чем на 17,3 млн руб. В ходе обысков у него изъяли огнестрельное оружие и другие украденные вещи. На его деньги наложили арест.

Следствие также располагает доказательствами того, что вечером 22 декабря 2020 года он, вооруженный похищенным ранее пистолетом, проник в один из частных домов станицы Ахтанизовской и выстрелил не менее пяти раз в хозяина. После он похитил из сейфа ювелирные изделия на сумму более 320 тыс. руб. и скрылся. В середине апреля 2021 года, по версии следствия, Алексей Щетинин прибыл в село Цибанобалка, чтобы найти подходящий дом для совершения новых преступлений, но его заметили два сотрудника уголовного розыска отдела МВД по Анапе. Полицейские потребовали остановиться для выяснения обстоятельств, но Щетинин прострелил из пистолета им ноги и скрылся. Ему заочно предъявили обвинение и объявили в международный розыск.

Как ранее сообщала «Ъ-Кубань» представитель гособвинения Наталья Каликанова, все преступления Алексея Щетинина были тщательно спланированы при участии членов его семьи. Якобы брат предполагаемого преступника Григорий, входивший в состав казачьей дружины, обеспечивал ему прикрытие и сообщал о действиях правоохранителей, а жена — сдавала похищенные ценности в ломбард.

Григорий Щетинин в явке с повинной описал преступное нападение в поселке Гаркуша и квартирную кражу в станице Тамань, где он участвовал в качестве водителя. Темрюкский районный суд 3 октября 2024 года признал Григория Щетинина виновным в пособничестве в кражах и разбоях (ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 158 и ч. 5 ст. 33 ч. 3 ст. 162 УК РФ) и приговорил его к восьми годам лишения свободы.

Как рассказывает партнер юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов, для того чтобы уйти на СВО, обвиняемому необходимо обратиться с соответствующим ходатайством в Минобороны, заключить контракт, пройти медкомиссию, быть признанным годным, после чего следователь рассматривает ходатайство, удовлетворяет его и лицо из следственного изолятора переводится на сборный пункт и далее — к месту прохождения воинской службы.

Председатель коллегии адвокатов Александр Валявский рассказал «Ъ-Кубань», что суд приостанавливает рассмотрение уголовного дела, когда обвиняемый уходит на СВО. «Присяжные тут ни при чем, прокурор тоже ничего не решает. По закону процесс замораживается. Дальше все зависит от службы фигуранта: если он вернется с наградой или уволится по ранению, возрасту или по окончании мобилизации — уголовное дело могут прекратить. Но только с его согласия. Если он согласия не даст или оснований не будет — суд продолжит разбирательство с того места, где остановился. Фактически — участие в СВО дает шанс уйти от приговора даже по тяжким статьям»,— рассказал адвокат.

Дмитрий Михеенко